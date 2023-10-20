俄外長訪北韓 與金正恩會面

【本報綜合報道】俄羅斯外交部長拉夫羅夫周三抵達北韓訪問，北韓官媒朝中社昨日報道，拉夫羅夫來訪是遵循朝俄首腦的指示，進一步鞏固兩國之間的友好團結，增進互相信賴，在各領域進一步活躍並推動雙邊關係發展到新的更高階段。俄羅斯外交部昨日宣布，拉夫羅夫在平壤與北韓領袖金正恩舉行約一小時的會面。

為落實峰會共識提供契機

北韓在平壤國際機場停機坪為拉夫羅夫舉行歡迎儀式，外務相崔善姬、外務省幹部，以及俄羅斯駐北韓大使馬采戈拉和使館成員在場迎接拉夫羅夫。他當晚出席朝方準備的歡迎晚宴，與崔善姬相鄰而坐。崔善姬表示，熱烈歡迎拉夫羅夫一行人來平壤訪問，推動兩國友好團結和交流合作，在金正恩和俄羅斯總統普京的戰略決策和準確領導下，如今變得更加戰無不勝，戰友關係和百年計劃的關係正取得進展。朝方期待按照兩國領導人達成的歷史性共識，在更高水平上拓展全面、建設性的雙邊關係，取得令人滿意的成果，造福兩國人民。