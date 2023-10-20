次輪投選美眾院議長 喬丹再失利

被指向黨友施壓 屬戰術錯誤 經歷眾議院全體第二輪投票，美國共和黨俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）前天只取得199票，得票甚至較首輪數字更少，未達217票當選議長門檻。當地傳媒報道，民主、共和兩黨部分眾議員開始考慮，讓臨時眾議院議長麥克亨利（Patrick McHenry）獲得額外權力，以便盡早通過關鍵議案。

共和黨目前在眾議院手握221票，換言之只有4票走票空間。在次輪投票，喬丹仍未取得眾議院全數黨友支持，流失多達22票，其中7票流向同屬共和黨路易斯安那州眾議員斯卡萊斯，5票投予眾議院前議長麥卡錫，所得票數較首輪200票少了一票。相反，民主黨全力支持黨友杰弗里斯（Hakeem Jeffries），連續兩輪取得212票。

黨友稱投反對票 遭恐嚇 共和黨紐約州眾議員拉洛塔（Nick LaLota）在兩輪投票均沒有支持喬丹，重申在未有解決喬丹支持度不足問題前舉行第二輪投票是「戰術錯誤」。他指喬丹盟友試圖向黨友施壓行動不但沒有奏效，反對者只會變得更加堅決。

與此同時，共和黨艾奧瓦州眾議員米勒－米克斯（Mariannette Miller-Meeks）發聲明稱，她投票反對喬丹出任議長後，收到死亡威脅之餘，還接到連串恐嚇電話。她指自己不能容忍「惡霸」，在投票支持他人前，並不支持「惡霸」，現在也不會屈服。

根據眾議院議事規則，只有經過選舉產生議長方可主持立法事項。由於眾議院遲遲未能夠選出新議長，民主、共和兩黨部分眾議員正考慮讓麥克亨利取得額外權力，藉此通過議案。外界預料民主黨將提出交換條件，包括延長聯邦政府開支法案，以及向以色列、烏克蘭提供援助提案等。

兩黨擬讓臨時議長擴權力 早在投票結果出爐前，杰弗里斯已呼籲共和黨人，應抵制黨內極右派系影響，努力建立民主、共和兩黨執政聯盟。他說：「只有兩條路可行，（共和黨）繼續向黨內最極端且沒有興趣執政成員屈服，或與民主黨合作，為國民做事。」本報綜合報道