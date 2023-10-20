不滿華府以巴政策 美官員請辭

保羅

【本報綜合報道】美國國務院政治軍事事務局一名官員周三因不滿拜登政府處理以巴衝突的手法而辭職，宣稱無法支持美國對以色列提供進一步軍事援助，直指華府衝動和「智力破產」。

難忍巴人平民大量死亡 國務院政治軍事事務局負責處理美國向外國政府轉移武器事宜，請辭官員保羅（Josh Paul）是國會和公共事務主任，負責協調與國會的關係及處理軍援的公共資訊。保羅表示，不能夠容忍繼續從事導致巴勒斯坦平民死亡的工作，他承認巴勒斯坦激進回教組織哈馬斯行為的恐怖及規模，因此擔心以色列潛在或正在進行的回應之規模，以色列政府有權自衞，但過程中又會有多少巴勒斯坦兒童死去。

保羅指出，美國對以色列強而有力的軍援實際上為以軍在加薩地帶的行動開綠燈，他從事軍援工作時遇到其他困境，但是一直覺得自己可以讓事情朝正確方向發展，今次卻不是這樣，是辭職的最大原因，體制內沒有任何實質異議的空間，感覺自己參與一系列不同意的決定。保羅的學術背景和職業生涯長期以來與以巴交織，他在辭職信中寫道，「我與衝突雙方都有深厚的個人聯繫」。