英以首腦會面 譴責恐怖主義

推動開通加薩人道走廊

較早前，唐寧街表示辛偉誠在以色列期間會譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯可怕的恐怖主義行徑，對過去兩周在在哈馬斯殘酷的恐襲下喪生的以色列和加薩地帶人民表示哀悼。他將重申任何平民死亡都是悲劇，國際社會一定不能讓哈馬斯的野蠻恐怖主義和漠視人命成為區域衝突進一步升級的催化劑。辛偉誠指加薩地帶醫院周二遇空襲是地區和世界領袖協力避免衝突進一步危險升級的分水嶺時刻，他將推動人道走廊盡快開通，並將訪問其他地區首府，但英方沒有交代詳情。