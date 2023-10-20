英軍擬赴以 救被哈馬斯關押公民

【本報綜合報道】英國傳媒周三報道，陸軍特種空勤團（SAS）準備協助以色列特種部隊，營救被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯關押的10名英國公民。德國傳媒指多支特種部隊派往塞浦路斯，為以色列、加薩地帶及中東可能出現的危機做好準備。

英國傳媒引述英國軍方及安全部門消息，指特種空勤團與以色列總參謀部偵察部隊、美國三角洲部隊收集情報，嘗試營救逾200名不同國籍人質，他們目前關押在哈馬斯藏身處及加薩地帶地道網絡。消息人士透露，哈馬斯突襲以色列南部後，英國特種部隊戰備狀態出現變化，特種空勤團一個中隊上周提早完成訓練後秘密部署。

消息人士稱，若特種空勤團覺得有機會成功營救，會毫不猶豫進入極端困難環境，冒生命危險拯救英國公民。英國國防部發言人表示，不評論對特種部隊的猜測是歷屆政府政策。前英國陸軍總參謀長丹納特指出，營救人質是英國特種部隊的專長之一。自2011年以來，英國特種部隊僅參與也門、尼日利亞及肯亞的解救人質行動。

德軍派部隊往塞浦路斯 德國報道引述德國安全部門消息指，德國陸軍特種部隊及海軍戰鬥蛙人部隊部署塞浦路斯，專門營救人質的德國聯邦警察第9邊防大隊亦調往當地。德國特種部隊可能營救人質或協助在加薩地帶工作的德國人撤離，甚至在衝突蔓延黎巴嫩時幫助當地的德國人離開。所有必須設備及數架軍用運輸機俱抵達塞浦路斯。德國政府把準備工作通知國會有關委員會，並做好「冷啟動」的準備，意味處於高度戰備狀態。