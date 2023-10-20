華領導人晤埃及總理 談及以巴冀止戰

【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨日在北京人民大會堂接見來華參加「一帶一路」國際高峰論壇的埃及總理馬德布利，二人談及以色列和巴勒斯坦的當前局勢，習近平表明當務之急是盡快停火止戰，防止衝突擴大或失控造成嚴重人道危機。

習近平指出，解決當前以巴衝突的根本方法是實現「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共存。他續稱，中國願與埃及和阿拉伯國家加強協調，推動巴勒斯坦問題及早全面、公正、持久解決。馬德布利回應指，埃及和阿拉伯國家讚賞中國在巴勒斯坦問題上一貫公正立場，期待中方為解決當前危機發揮更大作用。

美否決停火決議 中方失望 聯合國安理會周三表決一項有關要求以色列和巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的戰事暫停，以允許人道援助進入加薩地帶的決議草案；安理會成員國中有12個國家投贊成票，美國投反對票，俄羅斯和英國投棄權票。

美國駐聯合國大使托馬斯－格林菲爾德表示，美國對決議草案沒有提及以色列的自衞權感到失望，又把加薩地帶人道危機歸咎哈馬斯。中國常駐聯合國代表張軍指摘美國在決議草案的談判沒有表示反對，讓安理會成員相信決議可以通過，中方對決議草案未獲通過表示震驚和失望。

張軍指出，巴西提出的決議草案總體上反映國際社會的普遍呼聲，可能是當前情況下安理會唯一達成一致的案文，但相關國家口頭上強調安理會應該採取正確的行動，但投票立場讓人懷疑他們根本不希望安理會採取任何行動，不希望真正解決問題。俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞表示，再次目睹美國的「虛偽和雙重標準」。