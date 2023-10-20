俄機掛載匕首導彈 巡黑海

常態化行動抗衡美 亦應對中東局勢 俄羅斯總統普京周三表示，俄羅斯空天軍已經根據指示在黑海中立海域上空展開常態化巡邏，並由掛載匕首高超音速導彈的米格31戰機執行任務，以因應中東地區不斷升級的不穩定局勢，同時針對美國持續向東地中海增派兵力。

普京結束訪問中國的行程後在北京出席新聞發布會，他稱匕首射程超過1,000公里，速度9馬赫，能夠令地中海東部海域處於打擊範圍內。他強調新舉措並非威脅，其中一個原因與美國向東地中海部署兩個航空母艦打擊群支援以色列有關，明言俄方將掌握地中海局勢。對於烏克蘭首度使用美國提供的陸軍戰術導彈系統，他指不會扭轉戰場形勢，相反會延長烏克蘭痛苦，俄羅斯有能力擊退陸軍戰術導彈攻擊。

普京攜核按鈕手提箱訪華 匕首高超音速導彈是空射彈道導彈，射程1,500公里至2,000公里，可以搭載一枚重480公斤的核彈頭或常規彈頭。它衍生自陸射伊斯坎德爾M型彈道導彈，是普京2018年3月公開的6款新一代武器之一。值得留意的是，俄羅斯指定匕首為高超音速導彈被指有誤導，原因是幾乎所有彈道導彈在部分飛行階段均達到高超音速的飛行速度。俄羅斯曾經對烏克蘭使用它，烏方宣稱成功利用西方國家援助的防空系統攔截。

另外，俄羅斯傳媒周三拍到與普京訪華的隨行官員，手持用於下令發射核武、被稱為「切格特」的核按鈕手提箱。畫面可見普京在保安人員包圍保護下前往另一場會議，身後有兩名身穿制服的俄羅斯海軍軍官，兩人各自手持一個公事包，有鏡頭顯示其中一個公事包的特寫。俄羅斯新聞社記者稱，若沒這些公事包，普京的旅程不算完整。俄羅斯核按鈕手提箱傳統上由與普京同行的海軍軍官攜帶，以高加索山脈切格特山命名，很少被外界拍到。美國總統也有類似的公事包，俗稱「核足球」。

北約增兵 定期在東翼演練 俄白國防部聯席部務會議周三在莫斯科舉行，俄羅斯國防部長紹伊古指從去年2月起，北約在東歐和波羅的海國家的駐軍人數增加1.5倍至逾3萬人。他指北約東翼定期舉行模擬與俄白發生軍事衝突的大型演習，演練動用美國戰略航空部隊及北約戰術核武，俄羅斯加強西部邊境防衞，應對美國向烏克蘭提供武器裝備帶來的威脅。本報綜合報道

俄羅斯海軍軍官手持核按鈕手提箱。 外界罕有拍到俄羅斯核按鈕手提箱。 普京