美第6艦隊旗艦 奔赴東地中海

【本報綜合報道】美國持續增兵防止以巴衝突升級，負責歐洲及非洲地區軍事行動的第6艦隊周三宣布，旗艦兼兩棲指揮艦惠特尼山號（USS Mount Whitney）當天離開意大利的母港並前往東地中海，艦隊司令伊希（Thomas Ishee）海軍中將隨行。

惠特尼山號以意大利加埃塔為基地，伊希與其團隊亦在艦上，此次部署行動旨在支援美方在東地中海的行動。美國海軍目前在東地中海部署福特號航空母艦打擊群，艾森豪威爾號航空母艦打擊群已經從美國東岸啟航前往該海域，美國傳媒指增派惠特尼山號不但屬於額外的武力展示及支援，亦有助令任何潛在行動更順利地實施。

惠特尼山號只有300名水手，其中150人來自民間，其他人來自海軍，它可以「在地球任何一個地方接收、處理、傳送的大量安全數據」。航空母艦福特號目前位於塞浦路斯西南方海域，另一航空母艦艾森豪威爾號上周六駛離維珍尼亞州諾福克海軍基地後，周三現身維珍尼亞灘對出海域，飛行甲板此時已經搭載整支艦載機大隊。

巡航導彈核潛艦 駛離英 除了上述軍艦外，美國兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號奉命離開波斯灣並前往以色列海岸，隨時出動海軍陸戰隊執行撤僑行動。此外，巡航導彈核潛艇佛羅里達號周三駛離英國蘇格蘭克萊德海軍基地，外界關注這艘搭載特種作戰部隊、可以6分鐘發射全數154枚戰斧陸攻巡航導彈的核潛艇，會否前往東地中海支援。