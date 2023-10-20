美駐伊拉克基地 遭無人機攻擊

【本報綜合報道】美國位於伊拉克的基地周三遭無人機襲擊，雖然成功攔截摧毀目標，但有聯軍部隊人員輕傷，兩個與伊朗有聯繫的武裝組織承認責任。接近親伊朗民兵的伊拉克人士指，武裝組織處於戒備狀態，準備加入對抗以色列，但伊朗未批准開闢新戰線，不同武裝派系的領袖目前在黎巴嫩和敍利亞，準備接收攻擊指示。

伊拉克西部巴爾省阿薩德空軍基地遭兩架無人機攻擊，一架無人機攻擊北部哈里爾基地。美國中央司令部表示，阿薩德空軍基地摧毀其中一架無人機，另一架損毀，該基地有人員受傷；哈里爾基地摧毀來襲目標，沒有人員受傷或設備損毀。司令部指出當前處於高度警戒，小心翼翼地監控伊拉克和區內情況，保護美國和聯軍部隊。

與伊朗有關組織 稱續針對美 伊拉克庫爾德自治區表示，一架遭攔截的無人機在當地一條村落墜毀。獲伊朗支持的武裝組織伊拉克回教抵抗承認發動其中兩宗襲擊，揚言正在策劃更多針對美國佔領的行動；另一親伊朗武裝組織Tashkil al-Waritheen對哈里爾基地的襲擊認責。