黎巴嫩真主黨5000人 謀襲以國北部

英國傳媒周三報道，該支敢死隊名為拉德萬旅（Radwan Brigade），接受伊朗革命衞隊的特訓，各成員擁有多種戰鬥專長；今年5月開始演練，像哈馬斯般從海陸空滲入以色列擄走更多人質，經黎巴嫩帶往真主黨「金主」伊朗。中國《環球時報》指出，真主黨很多成員曾經在敍利亞、伊拉克長期作戰，也幫助也門叛軍青年運動打仗，作戰經驗豐富，更具有規模龐大的武器庫，內藏有13萬枚軍用地對地火箭。

以軍攻真主黨多個陣地

為了反擊真主黨周三襲擊以色列北部，以色列周四打擊真主黨在以黎邊境的軍事目標，相信武裝分子由該處發射反坦克導彈。以色列坦克周三摧毀兩個在黎巴嫩南部的反坦克導彈發射陣地，之後有9枚火箭從黎巴嫩射向以色列北部，鐵穹防空系統攔截其中4枚，至少一枚落在一個北部城市，無造成傷亡或損毀。以軍其後攻擊第3個黎巴嫩境內反坦克導彈發射陣地，並用無人機襲擊一個發射迫擊炮的恐怖組織。