加薩醫院捱炸 白宮：非以色列所為

【本報綜合報道】巴勒斯坦加薩地帶阿赫利阿拉伯醫院周二被炸，死傷枕藉，以色列及巴勒斯坦互相指摘是對方所為。美國白宮國家安全委員會周三表示，根據目前情報評估，醫院被炸並非以色列所為，但仍然搜集相關資料，查出施襲者的身份。

白宮國家安全委員會發言人沃森周三在聲明表示，有關評估是根據對空中圖像、截取的訊息、公開的訊息分析後所得。有美國官員向美國傳媒指出，美方情報機構收集的初步證據表明，炸毀醫院的是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）的火箭。其中一位消息人士稱，證據之一是爆炸分析表明，醫院是遭地面爆炸而炸毀，不是被空襲。此外，大面積的火災和離散的碎片，情況與從地面發生爆炸的情況一致；這項分析是導致美方情報官員傾向於評估，醫院被炸是火箭發射時出錯引起。

儘管如此，美國官員強調爆炸分析只是美方情報界正在檢驗的其中一個項目，有關評估還基於從美國衞星收集的高空圖像和以色列提供的截取情報。美國情報官員尚未作出最終評估，目前仍然收集證據。有現任和前任美國執法人員指出，由於無法進入爆炸現場並對死者遺體進行分析，美方對爆炸原因的評估受到阻礙。

以方指國際跌入哈馬斯陷阱 與此同時，以色列國防軍繼續在社交網發文反擊外界指控，形容被恐怖組織操控的訊息戰十分危險，重申巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動要為醫院爆炸的悲劇負上責任；又呼籲外界「眼睛張開看清楚哈馬斯的真面目」，指很多國際傳媒跌入哈馬斯設置的陷阱，強調真相是哈馬斯是一個「實施種族滅絕的恐怖組織」。