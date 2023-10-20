以軍地面攻加薩 拜登暗撐

與內塔尼亞胡閉門會談 以色列進攻巴勒斯坦加薩地帶的地面行動進入倒數階段，消息指美國總統拜登周三在以色列與總理內塔尼亞胡舉行閉門會面時，私下就對方發動入侵行動消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯表示「全面支持」。內塔尼亞胡同時應拜登要求，同意允許數量有限的人道物資，從埃及經陸路運送至加薩地帶南部地區。

料待美雙航母坐鎮才揮軍 英國傳媒引述知情人士報道，拜登在閉門會面向內塔尼亞胡作出上述的支持。分析認為隨着拜登「開綠燈」，以色列地面進攻加薩地帶餘下只是時間的問題，但最大憂慮是北部黎巴嫩武裝組織真主黨的威脅，以色列可能因南北兩條戰線夾擊而陷入困境。外界普遍相信，當美軍艾森豪威爾號航空母艦打擊群抵達東地中海，與福特號航空母艦打擊群雙雙就位後，以色列隨時在美方軍事支援下揮軍加薩地帶。

埃及允開放過境點運物資 雖然內塔尼亞胡進攻加薩地帶的行動獲得拜登同意，但對方開出條件要求保持「些許克制」。以色列總理辦公室周三宣布，允許有限數量的食品、水、藥品由埃及運往加薩地帶，並承諾只要物資不落入哈馬斯手中就不會阻止運送。拜登透露與埃及總統西西通電話，對方同意開放連接加薩地帶的埃及拉法過境點，容許首批20輛運載人道物資貨車駛入被以色列圍困的加薩地帶，他讚揚對方非常願意合作。

拜登指以受襲規模「15個911」 拜登對以色列的訪問不足半天，回國前在特拉維夫發表演說，對於有人用2001年美國911恐襲形容以色列本月7日遭哈馬斯襲擊，考慮到以色列國土的比例，他認為這次襲擊規模有如「15個911」，但敦促以色列要從911恐襲後，美國採取的行動吸取教訓，指出美方尋求正義得到伸張的同時也犯下錯誤，告誡以方不要被怒火吞噬，戰時領導層「需要明確目標，並誠實評估你所走的道路，是否能夠實現這些目標」。

拜登又提到，以色列是猶太人及民主國家，「你們不是遵守恐怖分子的規則，而是遵從法治。當衝突爆發的時候，你就必須遵守戰爭法」。

拜登宣布為加薩地帶和約旦河西岸提供一億美元（約7.8億港元）的人道援助，支援超過100萬名流離失所和受衝突影響的巴勒斯坦人，並計劃在本周請求美國國會為以色列國防提供前所未有的支持。

截至周四在新一輪以巴衝突中，以色列至少有1,403人死亡及3,800人受傷，加薩地帶至少3,478人死亡及超過12,065人受傷，約旦河西岸至少69人死亡及超過1,300人受傷。加薩地帶中部努塞拉特難民營周一遭以色列空襲，其中18名死者來自同一家庭。

死者親屬稱，他們原是加薩城居民，原本以為前往努塞拉特難民營比較安全。本報綜合報道

以色列空襲加薩地帶南部地區。

（Getty Images圖片） 以色列在接壤黎巴嫩的邊境地區部署坦克。（Getty Images圖片） 救援人員在加薩地帶南部地區救出空襲受害人。 美國在中東地區兵力示意圖 人道物資在埃及裝載上車準備運往加薩地帶。