網民嗅襪患肺炎 專家指吸入真菌

【本報綜合報道】河南鄭州新密市有網民近日分享感染真菌肺炎的經過，其感染原因是嗅剛脫下的襪。專家提醒，臭襪的真菌很可能通過聞、吸等方式進入上呼吸道；除了別嗅襪子，還有霉味重的物品、陰暗潮濕的環境如地下室等，靠近時最好也戴上口罩避免感染。

網民「海燕」表示，自己數個月前出現咳嗽，首次就診後醫生認為是支氣管炎，但口服藥物後症狀未緩解，再入院接受支氣管鏡檢查才確診為真菌感染肺炎。原來「海燕」年少時起就患有腳氣，近數個月一直吃藥治療，病情基本受控。由於「海燕」習慣把脫下的襪子嗅一下，醫生認為其嗅帶有腳氣的襪可能是引起該病的原因。

南京市第一醫院急診科醫學主任秦海東稱，「海燕」的情況確有可能發生，因穿過的襪不但有汗液，還含有乳酸及尿素、金黃色葡萄球菌、老舊角質等。一些人因真菌感染導致足癬（又稱腳氣），他們的襪和鞋更容易孳生真菌，用力嗅或吸附着真菌的襪，真菌就可能通過口腔、鼻腔進入下呼吸道如肺部。如機體免疫功能低下，就可能導致該部位的真菌感染加重，比如真菌性肺炎。秦海東指出，改善腳氣應注意保持良好衞生習慣，包括每天更換襪子。