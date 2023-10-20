雲南彌勒市商場墜 3死17傷

疑斷鋼纜所致 多部門救援調查 雲南省彌勒市佛城商都一部升降機前天中午突然從4樓掉落一樓，造成3人死亡，17人受傷，其中4名傷者重傷。有在場人士透露，升降機出事時聽來「砰」一聲巨響，懷疑鋼纜斷開。當地政府已展開救治傷者工作，正調查事故原因。

彌勒市人民政府新聞辦公室前天證實，佛城商都升降機中午12時左右突然墜落。由網上流傳照片可見，大批警察、消防及醫護到場，多輛汽車在場戒備，就連地方應急管理局、衞健局等多個部門領導亦前往現場處置。

野生菌上市時節 人流較多 事發後，目擊者王女士受訪時稱，她當時正在4樓，準備乘搭升降機返回一樓，詎料趕不及進入，只好等待下一班。相隔不久，她聽到巨大聲響，心想升降機可能出事，於是乘搭另一部升降機。當抵達一樓時，她看見原本希望乘搭升降機位置已拉起警戒線，並說：「我以前也經常去那裏買菜，以前也坐過那升降機，並沒有感到有任何異常情況出現。」

另有在場商戶透露，一眾死者當中，其中一名死者正是佛城商都女商戶，大約50多歲，租下4樓一個舖位賣菜，其餘死傷者多是顧客。也有另一名4樓商戶稱，他去年乘搭升降機曾遇到類似情況，升降機當時在沒有超載情況下突然急墜，數秒才回復正常，不過由於不熟悉佛城商都管理方，故此沒有反映。

佛城商都原址為彌勒市老鴻豐農貿市場，是當地最大農貿市場和商場綜合體，服務彌勒城區及附近鄉鎮約30萬人，日均人流量可達兩至3萬人。由於當地人每逢周三及周六均會外出採購日用品，加上當地正值野生菌上市時節，很多人均前往農貿市場採購，因此當日人流較平日為多。

涉事𨋢每天載送貨三輪車 該商場一共有4層，一樓主要賣魚類、肉類及蔬菜等，二樓經營乾貨批發，3樓賣服裝，4樓同樣是售賣乾貨及蔬菜。事發升降機是客貨兩用，可同時容納兩輛燃油三輪車，樓上商戶每天都會把採購貨物擺放三輪車上，再經升降機送到店內。本報綜合報道