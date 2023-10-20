菲稱無與台軍事接觸 隨時應對兩岸衝突

【本報綜合報道】菲律賓陸軍司令布勞納昨日表示，菲律賓沒有與台灣進行軍事接觸，未來也不會。澳洲國防部長馬利斯警告，中美在台灣海峽發生戰爭將帶來嚴重的後果，澳洲不會甘當「被動的旁觀者」。

菲律賓認為在中美地緣政治競爭中，台灣問題的衝突風險是主要關切。布勞納說菲律賓軍方做好應對任何可能發生情況的準備，但未監測到任何有意襲擊台灣的報告。菲律賓8月發表6年國家安全政策文件，特別關注美國和中國之間的戰略競爭加劇，台灣海峽兩岸關係也存在重大疑慮，有可能成為區域的衝突爆發點，台灣海峽任何軍事衝突，無可避免會影響到菲律賓，因為台灣地理位置與菲律賓群島接近，並且有超過15萬名菲律賓人身在台灣。

澳洲指台海戰爭後果嚴重 另一方面，馬利斯周三出席首爾安全對話，指俄羅斯入侵烏克蘭是「威懾失敗」，各方必須避免再有大國發生衝突，當中以台灣問題最重要。他指澳洲對台灣問題的立場沒有改變，即不會對台灣的最終狀況採取立場，但前提是必須透過和平方式達成，符合兩岸人民的意願，也不是使用武力或脅迫。