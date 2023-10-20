庫克晤王文濤 談在華發展及中美關係

【本報綜合報道】美國蘋果公司行政總裁庫克近日訪問中國，周二在成都與四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉會面，翌日在北京與中國商務部長王文濤會面，雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關係等交流。他周三到訪立訊精密公司位於浙江嘉善的工廠，該廠主要生產Apple Watch。

與四川書記會面 王曉暉與庫克會面時表示，希望蘋果公司進一步優化在四川投資和業務發展布局，充分發揮「鏈主」企業作用，帶動更多供應鏈企業來四川投資興業、實現集聚發展。庫克表示，四川市場對蘋果公司在華業務發展十分重要，將在現有良好合作基礎上，不斷拓展新的合作領域，實現互利共贏發展。

王文濤見庫克時表示，中國將堅定推進高水平開放、持續擴大市場准入，致力營造市場化、法治化、國際化的營商環境，歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共享中國市場紅利，實現共贏發展。庫克指出，蘋果公司珍視在華30年發展所取得的成績，支持美中兩國政府加強溝通對話，維護和發展穩定的雙邊經貿關係，為雙方企業務實合作創造良好環境。