下月APEC 兩國領導人或會談 華指取決美態度

中國駐美國大使館公使徐學淵周二表示，中國歡迎中美兩國領導人在下月加州三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會期間會談，可是只有在一定氛圍下才能夠實現，指出美方需要考慮中方的四大核心利益領域，它們分別依次是台灣問題、民主與人權、中國的發展道路及其政治經濟制度、中國的發展權。

徐學淵指出，中美領導人過去每一次會晤都具有戰略意義，遠遠超過預定時間，因為雙方都試圖澄清誤解，中美在很多問題存在分歧，但更重要的是兩國必須承認仍然有巨大的共同點，領導人會晤是很重要和有用，而雙邊關係的根本基礎是相互尊重的理念。

提四大核心利益領域 她續指中國政府需要感受到美國將歡迎一個經濟實力更強的中國，許多美國人認為是美國幫助中國實現繁榮和崛起，中國卻沒有感恩，一直利用美國。徐學淵強調中方不能夠接受上述說法，中美之間的建設性合作關係的確有助於中國經濟現代化，但歸根結柢是中國政府制訂的政策及勤勞的中國人民努力。中國曾經非常感謝美國的幫助，惟最近中國成為美國國內許多問題的代罪羔羊，這不公平。

王毅歡迎美版「一帶一路」較量 中美兩國近年在國際社會的角力升級，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇周三在北京結束。中共中央政治局委員、外交部長王毅被問及對美版「一帶一路」全球基礎設施和投資夥伴關係的看法，他稱不妨在國際上比一下，中方願意從正面角度看待競爭，但應該是相互促進而非相互抵銷，看看誰能夠為發展中國家建設更多；又稱和平發展、合作共贏是大勢所趨、人心所向，冷戰對抗、脫鈎斷鏈沒有出路。

另一方面，美國商務部本月初把42間中國企業列入出口管制清單，指這些企業支持俄羅斯國防工業基礎。中國國家安全部昨日在官方微信號發文，批評美方打着「民主、廉潔、公平、透明」等幌子，再次大行「長臂管轄」制裁中國企業與個人，以維護其霸權，其專橫跋扈、損人利己、巧取豪奪的本質暴露無遺。文章指摘美國一貫秉承「美國第一」的戰略，維護霸主地位，不惜損人利己，向盟友下手，美國長臂管轄完全淪為借國家公權力打壓商業競爭對手、干涉正常國際商業交易的工具。本報綜合報道