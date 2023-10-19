趁年輕旅行女子裸辭 1.8萬元遊22城市

廣東雲浮市一名20歲女子近日「裸辭」後，獨自窮遊76天，利用一年的工資存款到22個城市旅遊，希望趁年輕享受當下，在每個年齡層感受不同風景。她的旅途並無明確目的地，期間認識許多志同道合的朋友，為節省成本，多選擇最便宜的交通和住宿方式。

內媒周二報道，小周此前從事電商工作，今年3月突然想去看看世界，於是辭職和帶着1.7萬元人民幣（約1.84萬港元）出發，先後到雲南昆明、大理、香格里拉、重慶、湖南長沙等多地遊玩。小周表示，因為自己出社會較早，曾做侍應、電商客服等工作，近期感覺迷茫和焦慮，遂決定到新地方旅遊，體驗不同生活，而她的父母也十分支持。

網民評價兩極 小周將自己的旅遊經歷上傳網絡，引起網民討論。不少網民表示羨慕和佩服，認為對方是個勇敢、自由、灑脫的女孩。惟有網民認為裸辭旅行是不務正業，小周則認為每個人的想法和選擇不同，雖然結束旅行後仍感到壓力和煩惱，但與旅途的見聞和途中認識的友人相比，就覺得很值得，亦不會後悔。本報綜合報道