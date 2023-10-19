《蒙娜麗莎》塗料罕見 化學技術超前百年

《蒙娜麗莎》是意大利文藝復興巨匠達文西的傳世畫作，現時收藏在法國羅浮宮博物館。最新研究顯示畫作底層含有一種罕見化合物，達文西可能使用領先同時代一個世紀的化學技術。

研究由英國及法國科學家合作，論文刊登在《美國化學學會期刊》上。研究人員透過X光繞射技術和紅外光譜儀器，在《蒙娜麗莎》中檢測到一種名為水白鉛礦（Plumbonacrite）的稀有化合物，但在其他同期作品中未有發現。在2019年一項研究中，倫勃朗等17世紀的藝術的畫作底層曾發現水白鉛礦，它的作用是加快顏料乾燥。

用於增稠和乾燥底層 《蒙娜麗莎》和許多其他16世紀的畫作一樣在木板上創作，因此需要厚厚的底層。研究人員認為，達文西將氧化鉛粉末與亞麻籽油混合，以產生第一層所需的厚漆層，同時在不知不覺中創造出罕見化合物。水白鉛礦的存在證實了藝術史學家長期以來的理論，即達文西利用氧化鉛粉末來增稠和乾燥《蒙娜麗莎》的底層。本報綜合報道