波蘭反對派得票近5成4 可組聯合政府

【本報綜合報道】波蘭周日舉行的國會選舉，正式結果周二出爐，一如所料執政黨右翼法律與公義黨雖然保住最大黨地位，但議席未過半數，無法單獨組閣，勢不能繼續執政；反之在野自由派公民聯盟和另外兩個小黨一共獲得近五成四選票，可望組成聯合政府。公民聯盟領導人圖斯克呼籲總統杜達就新總理人選作出「積極而迅速的決定」，以便能盡快組建新政府。

今次選舉投票率為74.4%，創下歷史新高；法律與公義黨得票率為35.4%，只獲得眾議院460席中的194席； 而3個主要反對黨派中，公民聯盟得票30.7%，贏得157席；中右翼的第三路線以及左翼黨分別得票14.4%及8.6%，奪得65席及26席，3黨合共獲得248席。參議院方面，反對派亦贏得100席中的66席，法律與公義黨只得34席。

總統須30日內提名新總理 根據波蘭憲法，總統杜達現須評估目前的政治形勢，在選舉日後30天內召開新議會第一次會議，並提名一名新總理人選組織新政府，新政府組成後仍須獲國會投票通過。圖斯克在一段影片聲明中呼籲杜達盡快決定新總理的提名人選。