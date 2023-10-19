美援陸軍戰術導彈亮相 烏轟炸俄軍兩機場 傳數十死傷

烏克蘭總統澤連斯基周二表示，首度使用美國援助的陸軍戰術導彈系統（ATACMS），但沒有透露詳情。烏軍宣稱，陸軍戰術導彈擊中境內兩個俄軍機場，摧毀9架直升機、一個防空系統發射器及一座彈藥庫，並造成數十人死傷。

讓俄機遠離前線 烏增追蹤時間 澤連斯基感謝美國提供援助，他稱陸軍戰術導彈非常精準及證明自身能耐，並指與美國總統拜登的協議正在付諸實行。烏克蘭總參謀部公布影片顯示，兩枚陸軍戰術導彈在夜間發射。烏克蘭特種作戰部隊司令部指，情報顯示俄軍有意把別爾江斯克（扎波羅熱州）及盧甘斯克（盧甘斯克州）兩個機場，用作存放飛機、軍事裝備及彈藥的主要基地，因此發起代號蜻蜓（Dragonfly）的行動打擊兩個機場。資料顯示，兩地分別距離前線85及100公里。

烏克蘭空軍發言人伊納特稱，持續反攻之際遠程打擊俄羅斯空軍基地，可讓俄軍直升機遠離前線，需飛得更遠才能到達前線，讓烏軍有更多時間追蹤。美國《華爾街日報》引述知情人士指，小量陸軍戰術導彈近日秘密運抵烏克蘭，加強遠程打擊能力。美國國家安全委員會發言人沃森證實，最近向烏克蘭提供射程165公里的陸軍戰術導彈，能顯著提升烏克蘭在戰場上的能力，同時不會影響美軍戰備狀態。

俄斥美破壞戰略及地區安全 陸軍戰術導彈最大射程逾300公里，可由烏軍現役M270多管火箭系統、M142高機動多管火箭系統發射。前俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈津認為，烏軍發射的陸軍戰術導彈內含M74集束子母彈。俄羅斯駐美國大使安東洛夫批評，美國決定交付陸軍戰術導彈予烏克蘭是嚴重錯誤，推動北約與俄羅斯發生直接衝突。他指摘美國破壞戰略安全和地區安全，強調美國送禮不會改變特別軍事行動地區的力量平衡。本報綜合報道

陸軍戰術導彈擊中俄直升機。 澤連斯基 受襲俄軍機場位置圖