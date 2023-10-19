憂以巴第二戰線開闢 白宮已商動用軍力

無視華府要求 真主黨伊朗或插手 美媒周二引述知情美國和以色列官員指，白宮擔心黎巴嫩真主黨和伊朗會介入戰事，近日循第三方傳遞訊息，要求他們不加入插手，華府則已討論一旦真主黨開闢第二戰線時，需動用美軍戰力的情況。以巴戰事有擴大風險之際，美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾周二指正草擬軍事授權法案，容許總統拜登在以巴戰事升級為區域衝突時，下令美軍攻擊伊朗在中東的代理人勢力。

自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日襲擊以色列，拜登政府透過第三方向黎巴嫩真主黨和伊朗傳遞公開和秘密訊息，警告不要介入以巴戰事，美方收到的回應是真主黨和伊朗都不想戰事升級，但若以色列繼續在加薩地區的軍事行動，他們可能會介入。

白宮於是派出兩個美軍航母打擊群前往東地中海，並讓其他部隊待命。而總統拜登周三訪問以色列除了展示支持該國，同時要表達美方憂慮真主黨開闢第二戰線。兩名美國官員透露，國務卿布林肯日前出訪中東時，向多國領袖表明美國增派大量兵力到中東「並不是在鬼混」。

白宮近日在多場會議討論到一旦真主黨加入戰事，需出動美軍戰力的情景，知情官員強調任何用武決定要根據真主黨的襲擊規模和以色列回應的能力而定，華府正盡所能阻止真主黨參戰，同時準備應對相反情況。拜登上周六與以色列總理內塔尼亞胡通電話時，表明憂慮戰事擴大到以黎邊境，要求以軍對黎巴嫩保持最大克制，警告誤判可引致局勢嚴重升級。另外，以色列傳媒指，華府私下要求以色列政府交代完成消滅哈馬斯後的戰略，而內塔尼亞胡明言目前專注剷除哈馬斯，未有相關戰略。以色列民族團結黨主席甘茨已要求政府擬定撤出加薩地區的計劃。

眾院擬准打擊伊朗關聯組織 在美國，共和黨籍的麥考爾指，美國行政當局無權攻擊任何伊朗代理人，包括黎巴嫩真主黨、巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，以及在伊拉克的親伊朗武裝分子，所以外委會正擬定草案，為一旦黎巴嫩真主黨參戰做準備。他周一亦曾向美媒稱，正草擬《作戰授權法》，希望獲眾議院全力支持，讓美軍能在沒有地域限制下打擊與伊朗有關聯的特定組織。

外委會的民主黨成員米克斯認為草案是為時過早，若需要《作戰授權法》，白宮會提出，華府正盡所能警告伊朗和真主黨，試圖緩和局勢，所以眾議院無需要令局勢升級。美國《憲法》和《戰爭權力法案》規定只有國會可授權美國總統對外國戰爭使用武力，自衞情況除外。往屆政府曾以美國總統是三軍總司令為由，在無國會批准下空襲敍利亞和利比亞等地。本報綜合報道