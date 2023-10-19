中方促聯合國 發揮更大作用

中共中央政治局委員、外長王毅周二在北京人民大會堂與出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的聯合國秘書長古特雷斯會面，談及「一帶一路」及以巴問題。王毅強調，「兩國方案」是解決衝突的唯一出路，中方支持聯合國發揮更大作用，盡快實現停火降溫，重回談判軌道，就落實兩國方案形成更廣泛國際共識。（綜合報道）