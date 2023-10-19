中東多國示威 衝擊美以使館

【本報綜合報道】加薩地帶一間醫院當地周二晚被炸毀，造成大量民眾死亡，引發回教世界怒火，矛頭直指以色列和美西方。伊朗、黎巴嫩、伊拉克、約旦、土耳其等國爆發示威和騷亂，大批示威者衝擊美國和以色列大使館。在土耳其，民眾試圖闖入一個美國軍事基地。

網傳情況可見，黎巴嫩貝魯特有人群漏夜到美國大使館，他們包圍使館建築群，揮舞巴勒斯坦旗。法國大使館亦受衝擊，民眾向使館掟石，防暴警員持盾築起防線。另有人則在聯合國設施外縱火。真主黨則號召民眾於周三上街聲援巴人，列為「憤怒日」。

白宮外民眾聚集 聲援巴人 在伊拉克，示威者突破安全線闖入巴格達綠區前往美國大使館，大批全副武裝的防暴警員持盾阻擋人群。以色列駐約旦大使館亦受襲，聲援巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的示威者放火燒使館。除了中東，加拿大蒙特利爾、美國紐約市、美國白宮外等地在加薩醫院被炸後，都有大批民眾聚集聲援巴勒斯坦人。

伊朗外長阿卜杜拉希揚周二在社交網「X」發文，譴責以色列政府轟炸及屠殺加薩醫院的無辜婦女和兒童，犯下可怕罪行，全球人類是時候團結起來反對這個比回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）及其殺人機器更令人憎恨的假政權。