院內遍地殘肢 醫生：大屠殺

【本報綜合報道】加薩地帶阿赫利阿拉伯醫院周二深夜遇襲後，醫院內大量巴勒斯坦人浴血當場。有記者指，難以尋獲完整屍體和所有殘肢，現場令人震驚和恐懼。醫生形容是一場真正的大屠殺。

網上影片顯示，醫院遇襲後冒出熊熊火光，廢墟中散落多具屍體。在醫院內，一名母親受傷躺在地上，衣物染有血漬，年幼女兒在一旁哭泣，由母親輕拍安慰。另一名男童嚴重受傷，全身染上鮮血，其兄弟和他一起誦讀回教清真言，直至男童去世。一名父親手執兩袋兒子殘肢徘徊痛哭，他人擁抱安慰。

出事前收容大批兒童 醫院遇襲前一天的影片顯示，多名獲收容的兒童在醫院草地玩耍，有人協助檢草叢中的垃圾，有工作人員帶領兒童手牽手集體活動，醫生和家長一同參與。襲擊過後，醫院草地上擺放多具以布包裹的屍體。

在加薩地帶醫院遭空襲事件發生後不久，美國全國廣播公司（NBC）周二報道，哈馬斯的高層向他們表示，如果以色列停止空襲加薩，哈馬斯會在一小時內釋放所有平民人質，包括以色列人及外國人，並表示美國和以色列應該已經知悉這個條件。不過，截至香港時間昨晚深夜，仍未有人質獲釋消息。