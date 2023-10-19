拜登料黑手非以軍 內塔尼亞胡感謝支援

【本報綜合報道】美國總統拜登於以色列時間周三早上11時抵達特拉維夫本古里安機場，是他上任後第二次出訪不受美軍管轄的戰區。以色列總理內塔尼亞胡在場迎接，二人擁抱。

拜登步下空軍一號後，內塔尼亞胡、以色列總統赫爾佐格、以色列駐美國大使佐格（Michael Herzog）和美國駐以色列大使館臨時代辦哈利特（Stephanie Hallett）上前迎接。拜登和內塔尼亞胡隨即舉行會談，內塔尼亞胡指拜登是首位在戰時來訪的美國總統，感謝他在艱難時期給予以色列明確的支持，反映美國人民壓倒性的意願，這是前所未見的。他讚揚拜登向以色列提供一切防衞所需，並向敵人傳達不要測試以色列決心的訊息，派遣兩艘美國航母到區內以行動支持。

以色列將允許物資經埃及進加薩 拜登則指，對加薩地帶一間醫院周二遭空襲感悲痛和憤怒，根據他所見，相信事件由其他人造成，並非以色列，但仍有許多人不肯定黑手。他稱到訪以色列只有一個簡單原因，就是想人們知道美國的立場，直指巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯屠殺受害者，包括33名美國人，哈馬斯犯下的罪惡和暴行讓回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）看起來更理性，哈馬斯不代表所有巴勒斯坦人，他們帶來的只有痛苦，美國將確保以色列取得一切自衞所需。拜登之後與以色列戰時內閣對話後發表演講，他提及美國將繼續支持以色列，並與這片區域內的盟友保持合作，避免更多悲劇發生。拜登表示，已要求以色列同意援助物資可從埃及進入加薩地帶，但要事先檢查。以色列隨後宣布，將允許援助物資經埃及進入加薩。

隨行的白宮國家安全委員會發言人柯比透露，拜登會見內塔尼亞胡等以色列官員時，將提出「尖銳的問題」，同時重申美國對以色列的支持，希望震懾任何試圖擴大戰事的國家或恐怖組織。