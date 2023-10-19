拜登抵以被贈興 加薩醫院捱炸奪700命

以軍哈馬斯互指摘 美國總統拜登已經飛抵以色列，在他到達前加薩地帶一間醫院周二遭受轟炸，造成最少逾700人死亡。巴勒斯坦指控以軍空襲釀成慘劇，自治政府主席阿巴斯形容事件是屠殺，宣布哀悼3天並取消與拜登原定在約旦舉行的會晤。以軍反駁稱，醫院是被巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）發射的火箭彈擊中。拜登抵達以色列後稱，相信事件由其他人造成，並非以色列。伊朗外長阿卜杜拉希揚隨後在社交網警告「時間已夠」，但未有講解詳情。

以軍指巴人武裝PIJ發射失誤 巴勒斯坦衞生部表示，被擊中的醫院位於加薩城（Gaza City）市中心，名為阿赫利阿拉伯醫院，收容了數百名傷病者，以及因空襲而流離失所的人們。醫院遇襲後，加薩衞生部副部長里什（Yousef Abu al-Rish）在一堆屍體中召開記者會，以反問語氣模擬以軍警告稱：「我們（以軍）昨天用兩枚炸彈警告過你們，你們為甚麼現在才讓醫院疏散？」

卡塔爾半島電視台直接指明以色列襲擊醫院，以軍則促對方先查看自己拍攝片段，並附上半島電視台直播畫面，顯示哈馬斯火箭彈在空中爆炸後不久，醫院隨即爆炸。惟以色列國防軍周三公布調查報告，確認PIJ應就事件負責，並指摘部分媒體刊登虛假指控，激化緊張局勢，重申以軍根據國際法行動。

以方報告指出，周二晚上6時15分，哈馬斯向以色列發射了一連串火箭彈。在6時59分，PIJ從附近的墓地發射約10枚火箭彈。同一分鐘內，阿赫利阿拉伯醫院傳出爆炸聲。以方指情報顯示，哈馬斯內部核查發現是PIJ火箭彈發射失誤，遂決定向全球媒體掩蓋真實情況，甚至誇大傷亡人數。另外，以軍分析航拍畫面，指醫院本身沒有被直接擊中，唯一受損是醫院外的停車場，有燃燒痕迹，但沒有彈坑，附近建築物的結構也沒有受損，與以軍過往發射空對地導彈痕迹不符。

哈馬斯同日反駁，指以色列妄圖迴避其炮製的醫院大屠殺，提出並且宣傳虛假說法。事件中以軍炸毀23輛汽車和救護車，殺害超過25名醫生及其家屬。哈馬斯認為，屠殺是在以色列才擁有的美國空中火力下發生，要求以軍停止野蠻侵略和種族滅絕。

世衞阿拉伯聯盟歐盟譴責襲擊 世界衞生組織、阿拉伯聯盟、歐盟、加拿大、埃及、卡塔爾、伊朗、土耳其等國家譴責襲擊醫院，並呼籲立即採取措施保護平民。在北京，中國外交部發言人指出，對加薩醫院遭襲造成重大人員傷亡感到震驚並予以強烈譴責，呼籲立即停火止戰，盡最大努力保護平民，避免出現人道災難。阿拉伯聯盟將這次空襲稱作大屠殺。本報綜合報道