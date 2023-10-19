飛機餐僅4個包惹議 南方航空：點心

微博旅遊及美食博主「峰哥亡命天涯」上周六發文附圖稱，「這麼多年頭一次看到這麼奇葩的航空餐」。網民其後根據發文者的軌迹，猜出其所乘航班為遼寧瀋陽飛往青海西寧的南航CZ6117航班，中途停內蒙古呼和浩特。從航空公司應用程式的餐食說明顯示，該航班經濟艙提供的餐食為點心。南航工作人員回應指，中式點心餐盒放有一片白菜，是為了防止在加熱過程中，食物水分過度流失；對餐食被指簡陋，公司會督促配餐供應商改進。

相關情況引發熱議，周二有知名航空博主更正指，發文者所乘航班當天共飛5小時，分兩個航段，前段餐食提供一個麵包，後段實際並非4個饅頭，而是兩個饅頭、一個花卷和一個豆沙包，還有一個蛋糕。對此「峰哥亡命天涯」也承認如果把餐食的麵粉製品統稱饅頭，當天一共發了6個。他澄清自己無意指摘航空公司，又指饅頭其實很好吃，只是希望「有點蛋白質最好」，並為發文佔用了公共輿論空間表示歉意。