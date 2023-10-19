搗冒牌銷售網絡 拘38人涉款逾億

【本報綜合報道】內媒周二報道，重慶市公安局巴南區分局早前摧毀一條假冒十多個知名運動品牌且集產、供、銷於一體銷售網絡，逮捕38名疑犯，其中5名主要成員正被刑事拘留，同時凍結235.49萬元（人民幣‧下同，約251.89萬港元）涉案資金，現場查扣價值估算達6,300多萬元（約6,791萬港元）物品。案中主謀自2021年經營至今，其下線涉及全國18個省市，估計累計涉案價值超過1億元（約1.08億港元）。

布料低劣 長期穿戴引不適 報道指，重慶市公安局打假總隊4月起收到不少品牌企業及市民舉報，得悉市內各區商圈有人公開銷售多種假冒國際知名品牌運動服飾，遂會同巴南區公安分局食藥環偵支隊展開偵查。他們前往12個商圈摸排走訪後發現，違法商家均在商圈公開搭棚擺攤，以「價格便宜、量大從優」吸引不少消費者，不過該些冒牌服飾大多是選用含偶氮染料低劣布料，長期穿戴會引起頭暈、惡心及嘔吐等不適。

經過調查後，警方發現上述假冒偽劣商品均從廣東省某市入貨，攤位每天營業額都會匯集到王×銀行帳戶。警方又查出張×、鄧×、關×分別負責製衣、燙標、推廣等工作，最終在廣東省、江西省、貴州省、四川省公安機關支持下，搗毀26處生產、儲存、銷售黑窩點和6條生產線；扣押60部製假設備，30餘萬枚商標標示，17萬餘套假冒品牌服飾，10餘噸半成品及原料，以及36本帳簿。