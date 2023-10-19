賴清德：續推「民主和平四大支柱」

賴清德

【本報綜合報道】台灣副總統賴清德周二出席「台灣美國商會」午餐會，談及兩岸和台美關係。他表示，會在總統蔡英文「四個堅持」基礎下繼續推動「民主和平四大支柱」，充實台灣自我防衞能力、強化台灣經濟安全與科技實力、建立與全球民主國家的夥伴關係，並建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力，守護區域和平穩定。

美商會上演說 賴清德以「台美共好，Stronger Together」為題作英語演講，觸及台美貿易、能源轉型、醫療體系、生醫產業、區域和平穩定等議題。他指出，台美關係已達史上最好，如同40多年前台灣美國商會選擇與民主站在一起，這次大家一定能在地緣政治變局中作出正確選擇。

賴清德指出，台美在醫療衞生領域合作逾20年，台灣未來有多個目標，包含降低民眾不健康年數、加強癌症防治並擴大台美在該領域合作，以及與國際夥伴合作，將台灣生醫產業提升為「兆元產業」。他又稱，除了再生能源，台灣大型機組預計將增加910萬千瓦，未來供電會愈來愈穩定，並持續發展多元綠能。