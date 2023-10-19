張軍反對藉人權干涉華內政

第78屆聯合國大會第三委員會周二在紐約聯合國總部，舉行人權問題一般性辯論。張軍在發言時表示，今年是《世界人權宣言》通過75周年，國際社會要本着構建人類命運共同體的精神，加強團結合作，維護共同安全，促進共同發展，推動國際人權事業不斷向前發展。

稱涉疆評估報告虛假

張軍續指，各國要維護世界和平，堅持和平解決爭端，要加強交流互鑑，堅決不給「民主對抗威權」等錯誤論調任何存在空間。要維護公平正義，讓促進和保護人權始終堅持正確方向。他強調，歐盟等少數西方國家企圖借涉疆等問題干涉中國內政，中方對此堅決反對、嚴正拒絕；並指出關於中國人權狀況的種種謊言完全沒有事實根據，所謂涉疆「評估」報告充斥虛假訊息，完全非法、無效，將人權議題政治化毫無出路。美國、英國等自身存在種族歧視等嚴重侵害人權問題，卻對開發中國家肆意指摘，這種雙重標準不得人心，試圖以人權問題阻撓中國發展的圖謀不可能得逞；對話合作才是正途。少數國家肆意破壞人權領域對話合作，最終結果只能是自陷孤立、自取其辱。