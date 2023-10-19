中方宣布8範疇共建一帶一路

【本報綜合報道】第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式昨在北京舉行，會上宣布共建「一帶一路」的八項行動，包括加快推進中歐班列高質量發展，參與跨裏海國際運輸走廊建設；創建「絲路電商」合作先行區，跟更多國家商簽自由貿易協定、投資保護協定；全面取消製造業領域外資准入限制措施等。

關於開展務實合作，中方將統籌推進標誌性工程和「小而美」民生項目，中國國家開發銀行、中國進出口銀行將各設立3,500億元人民幣（約3,781億港元）融資窗口，絲路基金新增資金800億元人民幣（約864億港元），以市場化、商業化方式支持共建「一帶一路」項目。

包括建絲路電商合作先行區 關於促進綠色發展，中方將持續深化綠色基建、綠色能源、綠色交通等領域合作，2030年為夥伴國進行10萬人次培訓。關於推動科技創新，中方將繼續實施「一帶一路」科技創新行動計劃，舉辦首屆「一帶一路」科技交流大會，未來5年把跟各方共建的聯合實驗室擴大到100間，支持各國青年科學家來華短期工作。

支持民間交往、建設廉潔之路等方面，中方將舉辦「良渚論壇」，成立絲綢之路旅遊城市聯盟，繼續實施「絲綢之路」中國政府獎學金項目。

中方強調，「一帶一路」謀求的是共同發展、合作共贏，不搞意識形態對立，不搞地緣政治博弈，也不搞集團政治對抗，反對單邊制裁，反對經濟脅迫，也反對「脫鈎斷鏈」。