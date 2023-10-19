習近平普京會面 稱戰略協作密切有效

【本報綜合報道】中國國家主席習近平於昨日上午，在北京人民大會堂跟來華出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的俄羅斯總統普京會談。習近平指，兩國政治互信不斷深化，戰略協作密切有效，雙邊貿易額創歷史新高，正不斷朝向共同確定的2,000億美元（約1.56萬億港元）目標邁進。

讚俄體現對「一帶一路」支持 習近平形容普京為老朋友，相互出席對方舉辦的重大主場外交活動是多年來的好傳統，對方連續3次出席「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現俄方對共建「一帶一路」倡議的支持。他提到今年3月訪俄期間，雙方共同為兩國關係發展定向領航，深入討論一系列重大國際和地區問題，高興看到兩國政府、部門和有關地方全力落實雙方達成的重要共識。

習近平又指，10年來與普京先後42次會晤，建立了良好的工作關係和深厚友誼。明年是中俄建交75周年，中方願與俄方準確把握歷史大勢，順應世界發展潮流，立足兩國人民根本利益，不斷充實雙方合作的時代內涵，體現大國擔當，為助力兩國發展振興、維護國際公平正義、促進世界共同發展貢獻力量。

普京在高峰論壇開幕式上指，俄中與世界上大多數國家一樣，都渴望開展平等互利合作，以實現普遍可持續和長期的經濟進步和社會福祉。他與習近平會談時表示，各方都從中方旨在促進古絲綢之路沿線各國合作的構想中獲益，在當前條件下，俄中兩國需要密切的外交政策協調。普京強調，俄中的共同威脅只會令兩國合作更穩固，又透露與習近平談及以巴和烏克蘭局勢。