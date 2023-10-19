美指華近距攔軍機 兩年逾180次

超越前10年總和 中方反駁 美國國防部周二公布畫面，指控中國解放軍軍機近年在印太地區的脅迫與危險行為急劇增加，前年秋季至今已攔截美軍軍機逾180次，這兩年的數字已超越前10年的總和。美國國防部批評中方此舉是為了迫使美方放棄相關合法任務，呼籲中方停止這類行動，避免不必要的意外發生；中方反駁美方說法。

美國國防部新發布的兩段影片顯示，一架解放軍戰機今年7月12日攔截在東海執行任務的美軍軍機，並在距離對方約274米的地方發射8枚照明彈。另一段影片則發生上月21日，一架解放軍戰機攔截在南海執行任務的美軍軍機，雙方距離僅約15米。

美國國防部印太安全事務助理部長拉特納在記者會上亦舉例，曾有一架全副武裝的中方戰機以時速數百里接近美方軍機，距離不足10米，停留約15分鐘。

美國國防部官員認為，美國及其盟友戰機在國際空域遭到中方不安全攔截是一次集中、協調一致的行動，如果加上解放軍針對其他盟國和夥伴的強制和危險攔截，過去兩年連同針對美國的攔截事件有近300宗。

拉特納又指出，中方攔截不僅限於國際空域，這只是解放軍在各個領域和地區更加廣泛行為模式的一部分，還包括在東海和南海海域騷擾美國及其盟友軍艦，以及在陸上與印度對抗。

華指美軍機頻南海挑釁 拉特納補充，美國幾十年來一直按照國際法在相關地區安全、負責任地開展行動，未來將繼續這樣做。他指盟友和夥伴歡迎美國軍事存在，因為這推進了對自由開放印太地區的共同願景，尊重主權、遵守國際法、相信透明度和開放性、維護商業和航行自由、所有國家的平等權利以及通過和平手段，而不是通過脅迫或征服解決爭端。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇反駁指，美軍軍機頻繁在南海等地區，對中方進行近距離偵察，去年單在南海已經有657架次。中方敦促美方停止散播不實訊息，並停止採取冒險挑釁行為，停止損害中國國家安全與區域和平穩定。本報綜合報道