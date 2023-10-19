兩岸國際

美指華近距攔軍機 兩年逾180次

五角大樓發布解放軍機（後）攔截美國軍機（前）的片段。 五角大樓發布解放軍機（後）攔截美國軍機（前）的片段。
五角大樓發布解放軍機（後）攔截美國軍機（前）的片段。
超越前10年總和 中方反駁
美國國防部周二公布畫面，指控中國解放軍軍機近年在印太地區的脅迫與危險行為急劇增加，前年秋季至今已攔截美軍軍機逾180次，這兩年的數字已超越前10年的總和。美國國防部批評中方此舉是為了迫使美方放棄相關合法任務，呼籲中方停止這類行動，避免不必要的意外發生；中方反駁美方說法。
美國國防部新發布的兩段影片顯示，一架解放軍戰機今年7月12日攔截在東海執行任務的美軍軍機，並在距離對方約274米的地方發射8枚照明彈。另一段影片則發生上月21日，一架解放軍戰機攔截在南海執行任務的美軍軍機，雙方距離僅約15米。
美國國防部印太安全事務助理部長拉特納在記者會上亦舉例，曾有一架全副武裝的中方戰機以時速數百里接近美方軍機，距離不足10米，停留約15分鐘。
美國國防部官員認為，美國及其盟友戰機在國際空域遭到中方不安全攔截是一次集中、協調一致的行動，如果加上解放軍針對其他盟國和夥伴的強制和危險攔截，過去兩年連同針對美國的攔截事件有近300宗。
拉特納又指出，中方攔截不僅限於國際空域，這只是解放軍在各個領域和地區更加廣泛行為模式的一部分，還包括在東海和南海海域騷擾美國及其盟友軍艦，以及在陸上與印度對抗。
華指美軍機頻南海挑釁
拉特納補充，美國幾十年來一直按照國際法在相關地區安全、負責任地開展行動，未來將繼續這樣做。他指盟友和夥伴歡迎美國軍事存在，因為這推進了對自由開放印太地區的共同願景，尊重主權、遵守國際法、相信透明度和開放性、維護商業和航行自由、所有國家的平等權利以及通過和平手段，而不是通過脅迫或征服解決爭端。
中國駐美大使館發言人劉鵬宇反駁指，美軍軍機頻繁在南海等地區，對中方進行近距離偵察，去年單在南海已經有657架次。中方敦促美方停止散播不實訊息，並停止採取冒險挑釁行為，停止損害中國國家安全與區域和平穩定。本報綜合報道
美軍方召開記者會譴責解放軍軍機近年在印太地區的脅迫和危險行為加劇。美軍方召開記者會譴責解放軍軍機近年在印太地區的脅迫和危險行為加劇。
美軍方召開記者會譴責解放軍軍機近年在印太地區的脅迫和危險行為加劇。
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