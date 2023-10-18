甘冒天下大不韙 入侵加薩顧忌多

根據以色列政府消息，以軍以襲擊暗殺方式，消滅了一個負責加薩地帶空防的重要哈馬斯軍事領袖，以彰顯其情報及執行襲擊暗殺的實力。不過，其實自哈馬斯1987年成立以來，以色列一直明裏暗裏執行過數以百計對哈馬斯軍政人物的暗殺行動，如今只是大肆對內宣傳以安定民心的手法。然而，以色列雖然消滅了不少哈馬斯要員，但從今次哈馬斯襲擊得手，就說明哈馬斯仍在壯大中。而且，不少哈馬斯高層及其不同部門也分散在埃及、約旦、黎巴嫩及敍利亞等地，積極地策劃各種反抗以色列的鬥爭。

德國的以巴問題專家蓋爾托魯（Joseph Croitoru）就指出，哈馬斯在世人心中，只是等同準軍事武裝的「卡桑旅」。但其實哈馬斯非常深入民心，特別是在管治上，更有政府及社會工作和服務人員，在卡塔爾大量資金提供下，為加薩地區60%失業人口提供各種生活支援，深得年輕人支持，也正因為以色列在水電及食物的控制，加上不容許年輕人出境，使他們只能全心支持哈馬斯。

打城市巷戰必死傷慘重 現時以色列雖然包圍了加薩，但主力是轟擊及空襲北部，勒令及迫使巴勒斯坦民眾遷往南部，明顯是方便以軍由北面進入加薩地帶嘗試清剿哈馬斯戰士。雖然表面上以色列政府及民間均大受傷害，也有聲音要求不惜代價全面消滅哈馬斯，但西方軍事專家普遍認為，以色列的入侵也不能避免是嘗試性質，因為以軍要在廢墟及充滿地道的地區跟哈馬斯視死如歸的戰士打城市巷戰，即使有制空權及遠為強大的火力，以軍死傷的代價也會很大。

其實舉世都在疑問，既然哈馬斯可成功地策動今次襲擊，不可能沒有預計到以國會瘋狂報復及策動軍事入侵，相信哈馬斯會有陷阱應付以軍入侵。況且，即使以軍由加薩北部入侵，也不可能在短期內取勝，軍隊的犧牲也不易承受，更會衍生出種族滅絕問題，故此以方會面對回教國家的加大威脅以及全世界更多的譴責，不利以色列總理內塔尼亞胡繼續執政。

如今埃及政府計劃邀請沙特、卡塔爾、約旦及美國共同商議以巴戰爭的出路。以色列最聰明的處理，應該是設法在加薩北部摧毀哈馬斯的軍事設施，並轉化為以色列的安全地帶，然後鳴金收兵。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻