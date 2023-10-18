10月18日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月18日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鸊鷉湖中上演求偶舞
南非西開普省男子馬丁（Peter Martin）近日在一個公園的湖岸，近距離目睹一對鳳頭鸊鷉（粵音：僻梯）於湖中上演精彩的求偶舞，令他驚嘆不已。牠們嘴上叼着植物，並舉起翅膀、展開羽冠，以及幾乎同步地左右擺動頭部。馬丁指，這是他首次親眼目睹求偶舞，認為今次經歷十分特別和難忘。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231018-1018_00180_064/鸊鷉湖中上演求偶舞
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc