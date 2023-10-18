南非西開普省男子馬丁（Peter Martin）近日在一個公園的湖岸，近距離目睹一對鳳頭鸊鷉（粵音：僻梯）於湖中上演精彩的求偶舞，令他驚嘆不已。牠們嘴上叼着植物，並舉起翅膀、展開羽冠，以及幾乎同步地左右擺動頭部。馬丁指，這是他首次親眼目睹求偶舞，認為今次經歷十分特別和難忘。