兩岸國際

鸊鷉湖中上演求偶舞
南非西開普省男子馬丁（Peter Martin）近日在一個公園的湖岸，近距離目睹一對鳳頭鸊鷉（粵音：僻梯）於湖中上演精彩的求偶舞，令他驚嘆不已。牠們嘴上叼着植物，並舉起翅膀、展開羽冠，以及幾乎同步地左右擺動頭部。馬丁指，這是他首次親眼目睹求偶舞，認為今次經歷十分特別和難忘。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc