邊打工邊環球遊 日女喜踏南極洲

周遊世界各地冒險是不少人的夢想，若到南極等極端環境長住卻非一般人能接受。美媒周一報道，加州三藩市一名日裔旅遊女博主此前申請了由該國政府獨立機構舉辦的項目，遠赴南極洲工作一年，她目前已在當地工作約11個月，偶爾會在社交平台上分享日常趣事及點滴。

32歲的遠藤（Michelle Endo）自2013年起一直邊工作邊環遊世界，早前她把目光放眼於最後一個未踏足的大洲——南極洲。她受旅遊電視節目啟發，並向美國國家科學基金會申請加入南極計劃，前往該機構於南極點設立的科學考察站阿蒙森—史考特南極站擔任接待經理，主要負責補充物資及打理商店等工作。

極度寒冷 須適應黑暗環境 遠藤表示，除極度寒冷外，在南極生活必須適應高海拔及黑暗環境，她指半年無法看見陽光是項巨大的挑戰，人們需服用維他命D，並使用人造太陽燈替代無法曬太陽帶來的影響。儘管與同事相處良好，但她非常懷念能回家與其他人接觸和玩耍，尤其是在近一年中每天只能看到多張相同臉孔的情況下。遠藤計劃待這份工作完結後，將前往溫暖的地方旅行，並和動物們相處，同時繼續經營其旅遊網站。本報綜合報道