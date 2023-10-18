華籲擁核國簽互不先用核武條約

【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表團參贊吳劍劍周一在第78屆聯合國大會裁軍與國際安全委員會會議，闡述中方在核裁軍問題上的政策主張，呼籲其他核武器國家與中國一同奉行不首先使用核武器政策，締結「互不首先使用核武器條約」。

吳劍劍表示，當前全球安全形勢經歷冷戰以來最深刻變化。國際社會應踐行真正的多邊主義，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，堅決抵制冷戰思維、陣營對抗，維護《不擴散核武器條約》目的和宗旨，加強條約的普遍性、權威性和有效性。

指華政策高度穩定 他指，核裁軍應遵循「維護全球戰略穩定」、「各國安全不受減損」等原則，以公平合理、逐步削減、向下平衡的方式，循序漸進地推進。擁核國應放棄發展部署全球導彈防禦系統，不在亞太及歐洲部署陸基中導，停止強化所謂延伸威懾，將部署在國外的核武器撤回本國，不得在亞太地區複製「核共用」安排。

吳劍劍強調，中國的核戰略與核政策具有高度穩定性、連續性和可預見性，在核武器國家中獨樹一幟，最為負責、最為透明。儘管個別國家對中國核政策、核力量建設進行無端的猜測和別有用心的指責，中國有關政策與實踐始終如一，國際社會亦有目共睹。