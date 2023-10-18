美日韓應對印太 已設國安委熱線

多地衝突 外界關注何時起作用 美國、日本、南韓兩個月前在美國馬里蘭州大衞營舉行歷史性的三國峰會，同意「永續」合作應對印太地區的挑戰。南韓政府高級官員周一透露，三國已經根據峰會達成的協議設立國家安全委員會熱線電話，各自領導人及國家安全首長今後隨時利用它溝通交流，確保三方第一時間安全對接，商討及協調行動。

大衞營峰會今年8月18日舉行，是美日韓三國首次獨立召開峰會。韓聯社周二報道該條熱線電話設立的消息，面對俄烏戰爭、以巴衝突、北韓挑釁、中國挑戰的情況下，報道指外界關注熱線電話何時發揮何種作用。白宮國家安全委員會上周表示，為了確保三方定期、及時、充分溝通，基於現有條件改善彼此間的通訊能力。除了促進首腦聯絡的功能外，亦致力保障三國國家安全顧問等高層人士間的安全對接。

美日韓三國也在大衞營峰會發表《危機協商承諾》，規定開通熱線電話並在危機發生時相互協商的義務。韓聯社指《危機協商承諾》未有具體定義「危機」議題，只有在熱線電話實際啟動後，外界才知悉美日韓三國間「危機協商」的內容及水平。

美B52H飛韓演習 除了大衞營峰會外，美國與南韓今年4月26日也發表《華盛頓宣言》，重點內容是美方加強對韓方的延伸威懾力量，增加向朝鮮半島派遣戰略武器的次數。繼美國海軍列根號航空母艦打擊群上周四訪問南韓後，美國空軍一架可以投射核武的B52H戰略轟炸機，昨日飛抵南韓上空，與韓軍F35A隱形戰機演習，之後降落清州空軍基地。

韓聯社指這是美國B52H戰略轟炸機首次降落南韓境內空軍基地，追蹤美國軍機動向的社交網用戶Aircraft Spots表示，兩架美國B52H戰略轟炸機從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地起飛並取道北太平洋上空，其中一架前往南韓，另一架飛往關島安德森空軍基地執行轟炸機特遣隊部署行動，預料之後再有兩架同款軍機飛抵關島。

朝斥美加劇緊張 面對美國向朝鮮半島出動戰略武器，朝中社昨日報道，北韓外務省裁軍及和平研究所研究員金光明批評，美國在東北亞等熱點地區出動核戰略資產，讓同盟國持有尖端軍事裝備，蓄意加劇緊張局勢，朝方亟待加強遏制核戰的自衞性質國防力量，並將以決定性的應對戰略對抗核戰挑釁企圖，發揮擁核國維護安全和平的重要使命。本報綜合報道