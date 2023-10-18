兩岸國際

委國擬選舉換取美解除制裁

美國《華盛頓郵報》周一引述消息人士報道，美國與委內瑞拉達成協議，美方將解除部分石油制裁，委方同意明年舉行受國際監督、具有競爭性的總統選舉。委內瑞拉政府昨日將與反對派在巴巴多斯就明年總統選舉簽署協議，美國政府代表也將參加，並在協議達成後開始解除部分對委內瑞拉的制裁。（綜合報道）
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