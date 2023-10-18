以軍發放地中海殲擊哈馬斯片段

【本報綜合報道】以色列國防軍連日來在社交網發布影片，展示對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的軍事行動。周日公開的影片顯示本月7日擊沉哈馬斯武裝分子乘坐的快艇，近距離以步槍及機槍掃射又投擲手榴彈，擊斃企圖游往岸邊的武裝分子。

片段攝於哈馬斯突襲當天早上，從以軍第一身角度交代戰鬥經過。以色列海軍巡邏中隊士兵駕駛快艇，在地中海摧毀一艘哈馬斯船隻。隨着船隻起火沉沒，武裝分子跳海並試圖游水上岸。以軍快艇在海上高速航行，在起火的哈馬斯船隻附近兜截，居高臨下掃射海面及投手榴彈，逐一射殺落水的武裝分子，海上不時有屍體漂浮。

另有炮擊加薩影片 以色列國防軍表示，海軍Snapir部隊向游往海岸線企圖滲透以色列的恐怖分子開火，成功阻止他們登陸。Snapir部隊一共有3支，分別駐紮在地中海港口海法和阿什杜德，以及紅海港口埃拉特，作為港口安全部隊，同時執行邊境巡邏及水下任務。

另一條影片顯示以色列海軍炮擊加薩地帶，參與行動的軍艦是薩爾6級輕型護衞艦馬根號及奧茲號，它們利用艦炮攻擊哈馬斯的武器生產設施、軍事哨站、觀察站。