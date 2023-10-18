俄提以巴停火草案 安理會未通過

【本報綜合報道】聯合國安理會周一就以巴衝突舉行緊急會議，並就俄羅斯主導的一份決議草案表決，當中呼籲立即實行持久、受到全面尊重的人道主義停火，但被指不提巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。由於不獲得至少9票贊成，草案無法通過。

俄羅斯主導的決議草案呼籲以巴停火外，同時強烈譴責一切針對平民的暴力和敵對行動以及恐怖主義行為；呼籲安全釋放所有人質，讓人道人員不受阻礙地提供和分配食品、燃料、醫療等援助，並為有需要平民安全疏散創造條件。草案只有中國、俄羅斯等5個國家支持，英國、美國、法國、日本反對，另有6個國家投下棄權票。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈對決議草案未獲通過表示遺憾，批評安理會再次被西方集團的自私野心所挾持。美國常駐聯合國代表托馬斯－格林菲爾德表示，俄羅斯的決議草案未經協商，無譴責哈馬斯，等同為殘害無辜平民的恐怖組織提供掩護。中國常駐聯合國代表張軍指人道問題不應該被政治化，保護平民是各方優先事項。

上合組織籲立即停戰止暴 另一方面，成員國包括中國及俄羅斯的上海合作組織，秘書長張明表示，該組織一貫主張透過政治外交手段解決區域衝突，呼籲有關各方立即停火止暴，保持克制，積極尋求對話，防止局勢進一步惡化，特別要保護平民避免嚴重的人道主義災難。

俄羅斯總統普京周一與以色列總理內塔尼亞胡通電話討論以巴局勢，他強調堅決反對並譴責傷害婦孺及平民的行為，指俄方正在採取措施協助局勢正常化，防止暴力進一步升級，並防止加薩地帶發生人道主義災難。內塔尼亞胡表明國家遭野蠻及令人憎惡的殺人犯攻擊，因此在摧毀哈馬斯的軍事及管治能力前，以色列不會停手。