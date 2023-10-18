比利時恐襲 槍手當街殺兩人

吉拉尼

死者為瑞典球迷 歐國盃外圍賽腰斬 比利時首都布魯塞爾周一晚發生槍擊案，一名突尼斯裔男子持槍在市中心北部槍殺兩名瑞典球迷，再槍傷一人後逃去，目擊者指槍手行兇前高呼「真主偉大」。比利時宣布首都恐襲威脅級別提升至最高4級。比利時國家隊當晚在歐洲國家盃外圍賽主場迎戰瑞典，兩隊踢至半場後決定腰斬賽事。警方翌日追捕槍手期間槍傷其胸部，槍手最終傷重死亡。

事發於當地時間周一晚7時，斯哈爾貝克（Schaerbeek）的聖泰萊特廣場和利涅第九大道附近傳出槍聲，該處距離舉行歐洲國家盃外圍賽的博杜安國王體育場僅5公里。網傳影片顯示，身穿橙色螢光外套的槍手駕駛電動滑板車，抵達車站附近的十字路口，以自動步槍先後連開兩槍和三槍，然後走入一幢建築開兩槍，再向倒地者補一槍。槍手之後駕駛電單車逃走。

另傷一司機 自稱IS槍手遭擊斃 一回教徒聲稱就事件負責，他自稱名叫吉拉尼（Abdesalem Al Guilani），是真主的戰士，來自伊斯蘭國（IS）。他說：「我們為宗教而生，也為宗教而死。讚美真主，你的兄弟以回教徒名義報復，我已殺了3個瑞典人」。司法大臣奎肯伯恩指，槍手在突尼斯因普通法罪行被定罪，他向比利時尋求庇護，但無報告有恐怖主義風險。

布魯塞爾警方發言人基爾（Ilse Van de Keere）證實，兩名死者均為瑞典公民，傷者為一名的士司機，他已脫離危險期。比利時聯邦檢察官辦公室發言人德伊瑟（Eric van Duyse）認為，槍手可能針對受害人瑞典國籍行兇，無證據表明動機與以色列和巴勒斯坦衝突有關。瑞典司法部長斯特羅默稱，正與比利時當局密切合作。比利時首相德克羅對受害者親屬致以最深切慰問。歐盟委員會主席萊恩譴責襲擊。

瑞典近年多人燒《可蘭經》掀不滿 比利時和瑞典國家隊半場得悉事件，瑞典國家隊主教練贊尼安達臣稱，雙方百分百同意不進行下半場比賽，基於當時情況、出於對受害者及其家人尊重。約3.5萬名球迷從博杜安國王體育場撤離，比利時安排護送瑞典國家隊球員直接前往機場，安全離開。

瑞典過去數年多次有人公開焚燒回教經典《可蘭經》，當局強調無法阻止受言論自由保護的行為，引發回教世界不滿。瑞典今年8月宣布提高恐怖警戒級別至第二高，並警告針對瑞典海外利益的威脅將會增加。中國駐比利時使館提醒公民，近期密切關注比利時安全形勢。如遇到緊急狀況，在做好自我保護的同時及時報警，並聯絡中國駐比使館尋求協助。本報綜合報道