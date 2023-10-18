哈馬斯聲言有250人質 欲換6000在囚巴人

【本報綜合報道】以色列地面進攻加薩地帶的其中一個憂慮，是巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日越境擄走的人質可能成為「人盾」。哈馬斯周一聲言有200名至250名人質，暗示若以色列囚禁的6,000名巴人獲釋，他們將釋放非以色列的人質。

哈馬斯發言人奧貝達表示，由於「安全問題和實際困難」，他們沒有人質的確實數字，但指約有200人在哈馬斯手中並身處加薩地帶，另有約50人身處其他地方在其他抵抗派別手上。奧貝達指外國人質是「客人」，揚言保護他們，並在「環境許可時」釋放；又指以色列威脅地面進攻並沒有嚇到哈馬斯，哈馬斯已經準備好應對。

此外，哈馬斯周一發布一段被挾持人質的影片，片中的21歲女子舍姆（Mia Shem）擁有以色列和法國雙重國籍，她指手臂受傷並接受3小時的手術，稱「我只要求盡快回家，回到我的家人、我的父母、我的兄弟姊妹身邊。請盡快帶我離開這裏」。

以色列國防軍表示，舍姆的家人上周接獲通知她被關在加薩地帶，指摘哈馬斯試圖透過影片把自己描繪成為人道主義組織，「實際上它是兇殘的恐怖組織，謀殺和綁架嬰兒、婦女、兒童和老人」；又稱繼續利用所有情報及作戰手段救回所有人質。

主教稱願作人質交換 另外，耶路撒冷拉丁禮宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）周一表示，願意用自己換取哈馬斯釋放人質，但承認未能夠直接聯絡哈馬斯。他又稱，目前有1,000名教徒在加薩地帶北部的教堂躲避，由於太危險，他們不知應該前往何處。