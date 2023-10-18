五角大樓擬撥兵 援以軍後勤

【本報綜合報道】美國繼續增兵東地中海應對以巴衝突升級，繼部署福特號與艾森豪威爾號兩個航空母艦打擊群後，美國傳媒周一報道，五角大樓已經挑選一批士兵，或派往以色列向該國軍隊提供建議和醫療支援，但不會參與作戰；同時至少有兩艘搭載海軍陸戰隊的軍艦駛往以色列海岸，必要時撤離捲入以巴戰火的美國公民。

美國《華爾街日報》引述美國國防部官員報道，獲選的約2,000名士兵隸屬美國各軍種，目前駐紮中東地區內外，預計部分士兵可以進入以色列支援以色列國防軍。目前不清楚美國部署相關部隊條件，也不清楚實際部署位置。報道強調尚無士兵接到準備部署命令，部署前命令可以縮短部隊行動準備時間，但不代表一定會部署。

兩艦赴以海岸隨時撤僑 美國政治新聞網站Politico也引述美國國防部官員指，由兩棲攻擊艦巴丹號及船塢登陸艦卡特‧霍爾號組成的巴丹號兩棲戰備群，已經收到指示駛離波斯灣並前往以色列海岸，它們搭載2,400名具備特種作戰能力的第26海軍陸戰隊遠征隊；若收到命令撤離位於以色列、加薩地帶或黎巴嫩的美國公民，上述兩艦將部署東地中海。

伊朗半官方傳媒塔斯尼姆通訊社周日報道，隸屬伊斯蘭抵抗陣線的網絡組織從美國國民警衞軍通訊取得行政信函，聲稱美國國民警衞局局長霍坎森指，前總統特朗普發表反對以色列總理內塔尼亞胡的言論，國民警衞軍內部反猶太主義問題只會惡化，需要制訂戰略應對，並集結部隊支持以色列打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。

另外，美國國防部昨日宣布，國防部長奧斯汀批准延長福特號航空母艦打擊群在美國駐歐非海軍及第6艦隊行動區的部署行動，該打擊群在歐洲司令部轄區的6個月部署行動即將屆滿。福特號今年5月初出發前往歐洲，6月中至今一直在地中海活動。