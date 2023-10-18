拜登挺盟友 今訪以色列

伊朗：抵抗軸心或參戰 以巴衝突引發美伊角力，美國總統拜登今日訪問「戰區」以色列，展示對盟友的堅定支持及諮詢下一步行動。伊朗外交部長阿卜杜拉希揚警告，若以色列持續在巴勒斯坦加薩地帶為所欲為，包括伊朗、敍利亞、黎巴嫩武裝組織真主黨等在內的「抵抗軸心」不排除先發制人；外界擔憂美伊擦槍走火的風險升級。

這是拜登就任總統後第二次訪問不受美國軍方管轄的戰區，上次是今年2月20日到訪烏克蘭首都基輔。美國國務卿布林肯周一與以色列總理內塔尼亞胡及其戰時內閣會談後，率先宣布拜登到訪的消息。他表示，拜登此行重申美方對以色列的全面支持及安全承諾，聽取對方的自衞需求，警告各方不要乘虛而入攻擊以色列；同時繼續與以色列協調，確保被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯綁架到加薩地帶的人質獲釋。

布林肯公布在美方要求下，美以兩國同意制訂計劃，讓人道主義援助送到加薩地帶的平民手上，包括設立有助平民免受傷害的區域之可能性，強調盡快讓援助運往加薩地帶很重要，但表明不會令哈馬斯奪取援助或阻止平民接收援助。白宮其後公布拜登行程詳情，他訪問以色列後將前往約旦首都安曼，與約旦國王阿卜杜拉、埃及總統西西、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯舉行會談，討論加薩地帶人道主義局勢。

另外，負責中東地區軍事行動的美國中央司令部周一表示，司令庫里拉抵達以色列特拉維夫與以色列軍方領導層舉行高級別會談，目的是對以色列防禦需求有明確的了解，並闡述美方避免衝突擴大的努力，以及重申美國軍方對以色列的堅定支持。

外界料拜登離約旦前 以國按兵 外界估計以色列至少在拜登結束訪問甚至離開約旦回國前，不會對加薩地帶發動地面攻勢。自哈馬斯本月7日越境突襲以色列西南部以來，以色列累計有1,400人死亡及3,400人受傷；加薩地帶經過以色列國防軍連續11天密集空襲後，增至2,808人死亡及10,859人受傷。與此同時，西岸地區至今增至最少57人死亡及1,200人受傷。

面對美國的軍事及外交攻勢，阿卜杜拉希揚周一晚上表示，在以色列全面封鎖和地面攻勢威脅下，加薩地帶的平民遭受無情空襲。他稱「抵抗軸心」具備與敵人長期作戰的能力，但會給予達成政治解決方案的機會；為了防止猶太復國主義政權繼續對平民犯下戰爭罪行，「任何行動都是有可能」。他同日較早時強調，伊朗不支持衝突擴大，但認為若現在不保護加薩地帶，「明天就可能被迫保衞自己的城市」。

抵抗軸心為分散多國民兵組織 「抵抗軸心」是指由伊朗革命衞隊聖城旅管理的多個民兵組織，它們主要分布在也門、伊拉克、敍利亞、黎巴嫩、巴勒斯坦，由聖城旅出資、武裝、訓練，被視為伊朗在中東地區的代理人武裝力量。從地理而言，「抵抗軸心」位於「伊朗－伊拉克－敍利亞－黎巴嫩陸橋」，這是聖城旅向上述民兵組織運送武器的主要陸上通道。本報綜合報道

阿卜杜拉希揚 以色列在加薩地帶外圍集結大批裝甲部隊。（Getty Images圖片） 抵抗軸心勢力分布圖