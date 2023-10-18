教師被指出軌與學生曖昧 首都師大調查
【本報綜合報道】北京首都師範大學教師林品懷疑行為不端，前女友聲稱他出軌並與女學生曖昧。首都師範大學教師工作部周一回應指，正在調查和核實事件。
林品任職首都師範大學文學院文藝理論教研室，他上周六在個人微博回應前女友爆料稱，「由於我缺乏邊界感，在與梁××戀愛期間，和其他女性有曖昧的互動，沒有第一時間告知自身小三陽的情況，辜負了梁××的真心，傷害了她的感情，造成關係的破裂，在此公開道歉：對不起！」林品有「網紅」青年學者之稱，因哈利波特迷身份、經常角色扮演哈利波特而受網絡關注，他因參加答題節目《一站到底》而為觀眾所熟知。
林品2006年考入北京大學中文系，2010年獲文學學士學位，2013年獲文學碩士學位，2017年獲文學博士學位，曾經獲得國家獎學金、北京大學「三好學生標兵」、北大「研究生學術十傑」等榮譽，曾在《文藝研究》《文化研究》《探索與爭鳴》等學術刊物發表文章，主要研究方向為文藝理論與大眾文化研究。
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