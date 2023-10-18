教師被指出軌與學生曖昧 首都師大調查

林品任職首都師範大學文學院文藝理論教研室，他上周六在個人微博回應前女友爆料稱，「由於我缺乏邊界感，在與梁××戀愛期間，和其他女性有曖昧的互動，沒有第一時間告知自身小三陽的情況，辜負了梁××的真心，傷害了她的感情，造成關係的破裂，在此公開道歉：對不起！」林品有「網紅」青年學者之稱，因哈利波特迷身份、經常角色扮演哈利波特而受網絡關注，他因參加答題節目《一站到底》而為觀眾所熟知。