中緬打擊電騙 2349疑犯交華

【本報綜合報道】中國及緬甸持續打擊電訊網絡詐騙，雲南普洱公安與緬甸相關地方執法部門展開邊境警務執法合作，逮捕2,349名中國籍疑犯並上周六移交中方，創下單次移交人數最高紀錄，包括111名在逃人員。

在前期工作基礎上，雲南公安機關與緬甸相關地方執法部門不斷加強邊境警務合作，持續通報最新研判的詐騙窩點和人員線索，近日密集開展抓捕行動，大批疑犯相繼落網。疑犯分別由雲南昆明以及江蘇、河南、山東、湖南、重慶等地公安機關陸續押回。目前有4,666名緬北電訊網絡詐騙疑犯移交中方，包括在逃人員205名。今年8月以來，全國電訊網絡詐騙案件數、造成財產損失數較去年同期分別下降24%、20.5%。

公安機關相關負責人表示，不斷加強打擊力度，持續組織專案打擊行動取得顯著成效。公安機關將持續發力，全力清剿詐騙窩點，依法公開通緝、緝捕涉詐人員，堅定不移剷除緬北電訊網絡詐騙犯罪毒瘤，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

兩緬北官員涉電騙撤職 另外，中國公安部門日前懸賞通緝兩名緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪頭目鮑岩板和何春田，經證實為緬甸佤邦自治區的官員。

佤邦自治區聯合黨中央委員會周一通報，由於上述兩人觸犯中國相關法律、法規，已經把他們撤職。