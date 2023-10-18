疑將客戶存款轉購理財 河南工行否認並報案

【本報綜合報道】中國工商銀行河南周口項城支行上周六否認，把一名客戶的10萬元（人民幣‧下同，約10.7萬港元）定期存款轉移並購買理財產品。支行在客戶反映後已經向公安機關報案，將積極配合相關調查工作，依法維護客戶合法權益。

事主胡女士的丈夫車禍去世後獲得一筆賠償，考慮到孩子上學開支較大，於是去年5月前往銀行，準備把10萬元活期轉為定期。她在一名黃姓員工的協助下完成操作，今年5月去銀行提款時卻發現存款不翼而飛。胡女士的表哥展示一份《特定資產合同權益轉讓與回購合同》，是她辦理存款時簽署，同意向一間公司受讓10萬元，為期12個月，預期受讓溢價率為10%。

稱事主自助轉帳 黃姓員工在胡女士發現存款不見後，又提議簽另一份合同，每月轉帳1,000元（約1,074港元），之前合同作廢，但胡女士沒有答應。雙方曾經就事件對簿公堂，惟法院認為原告證據不足而駁回。工行稱，核查後發現客戶是通過自助渠道轉帳10萬元至某公司帳戶，涉及「協助人員」黃×傑不是工行員工，網上流傳訊息不實。