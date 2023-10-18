醫館處方疑劑量過多 武漢婦服中藥後猝亡

湖北武漢一名六旬老婦近日服用醫館處方中藥40小時後突然離世，死者女兒指藥方其中一味中藥超量使用。事件引發對涉事中醫門診的質疑和商標之爭。惟經過一個多月的時間，江漢區衞健局近日指，死因需等待12月的驗屍結果才能確定。

63歲死者金女士於8月30日上午，在女兒王英陪同下到葉開泰國醫堂（漢口館）問診，接診醫生開了7服中藥。金女士飲用3袋中藥後感到身體不適一度停藥，惟醫館認為是正常反應，建議減量。金女士於上月1日再服用一袋中藥，約兩小時後側肋骨處疼痛，後來暈倒，送醫不治。

王英發現，每劑中藥的山豆根含量為10克，超出《中國藥典》註明的3至6克，處方的核發人員為一名何姓收銀員，質疑醫館存在註冊執業藥師掛靠情況，即擁有執業藥師資格證的人把資格證書掛在別人藥局名下。內媒指出，按照相關規定，中藥處方發出前需由藥學專業技術人員核對。

然而，在此次事件中，處方的核對人員竟然是涉事醫館的收銀員，明顯不符合規定。

對於處方核對人員的問題，涉事醫館解釋，當時處方要交至收銀處繳費，因此收銀員出現在處方上，並表示將加強內部管理，規範處方核對流程。對於中藥用量的質疑，醫館則表示將積極配合藥監部門對於處方藥材用量的核查。據了解，涉事醫館事後已停止營業並進行內部整頓。

事件引發商標之爭 內媒指，葉開泰是武漢知名的中藥老字號品牌，有逾百年歷史。事件曝光後，武漢葉開泰藥業連鎖有限公司發聲明稱，涉事中醫門診盜用「葉開泰」字號；而葉開泰國醫堂（漢口館）隨即對外稱，該公司聲明中提到的葉開泰的商標，屬於訴爭商標。對於這一爭議，相關部門表示將進一步調查核實。本報綜合報道